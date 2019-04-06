Беглов пообещал Петербургу шесть путепроводов — поможет РЖД

Финансирование еще 11-ти путепроводов Беглов обсуждает с правительством. Фото: pixabay.com
Финансирование еще 11-ти путепроводов Беглов обсуждает с правительством. Фото: pixabay.com

Расчетный срок — до 2024 года: первый планируют построить в Новой Лахте.

Беглов обсудил с председателем правления РЖД Олегом Белозеровым развитие транспорта в Санкт-Петербурга — и поговорил о возведении шести путепроводов до 2024 года, сообщили в Смольном 6 апреля.

Врио губернатора считает, что Петербургу необходимы 17 путепроводов — и финансирование 11-ти он обсуждает с правительством. Однако шесть из них РЖД и Петербург построят вместе — город отдаст из своей казны 30 млрд рублей до 2025 года.

Первый из них планируют поставить Новой Лахте. Беглов считает, что дорожной сети Санкт-Петербурга нужно стремительное развитие, иначе город задохнется в пробках.

При этом Новую Лахту нельзя назвать наиболее сложным районом Петербурга по дорожной ситуации — гораздо более серьезные пробки на карте утром и вечером можно видеть на юге Санкт-Петербурга, на въезде и выезде из города. Однако Лахта обещает быть быстро развивающимся и растущим районом — не последнюю роль в этом играет “Лахта-центр”, вокруг которого жизнь быстро забурлит, когда его окончательно достроят. Поэтому вложение в развитие дорожной сети на этом участке выглядит действительно разумным и дальновидным шагом.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на модернизацию железных дорог потратят 88 млрд рублей.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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