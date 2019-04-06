На модернизацию железных дорог Петербурга выделено 88 млрд

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с главой компании «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым.

Белозеров рассказал, что на развитие железнодорожной инфраструктуры Петербурга будет направлено порядка 88 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

20 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу долгосрочного развития РЖД до 2025 года. На реализацию сценария потребуется от 88 до 100 миллиардов рублей.

Белозеров отметил, что эта сумма включает в себя затраты на развитие и грузового направления, и пассажирского движения. На последнее будет выделено 22 миллиарда от общей суммы.

По словам главы «РЖД», планируется строительство новых путей и закупка новых подвижных составов.

Беглов сообщил, что в ближайшее время будет подписано соглашение с РЖД о реализации программы на условиях софинансирования.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургским студентам разрешат попасть на машиностроительные заводы.