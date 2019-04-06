Петербургским студентам разрешат попасть на машиностроительные заводы

Попасть смогут студенты до 30 лет. Фото: soyuzmash.ru

Попасть смогут студенты до 30 лет. Фото: soyuzmash.ru

Студенты, обучающиеся по специальности машиностроителей, смогут попасть на экскурсии по предприятиям «Союзмаша».

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и петербургское региональное отделение ООО «Союз машиностроителей России» договорились о сотрудничестве.

В рамках соглашения о сотрудничестве будут проводиться профильные экскурсии на предприятия «Союза машиностроителей России». На предприятия смогут попасть студенты до 30 лет, обучающиеся по специальностям отрасли машиностроения в Санкт-Петербурге.

«Союзмаш» — это общественная организация. Целью «Союза машиностроителей России» является создание стратегии развития отрасли, поддержание отечественного технологического производства. Союз защищает интересы порядка 3 миллионов человек, трудящихся в отрасли машиностроения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге проходит международный конгресс урологов.