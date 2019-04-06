В Петербурге проходит международный конгресс урологов

К показательным операциям привлекли робота-хирурга Da Vinchi. С его помощью прооперировали трех жителей Петербурга.

С 5 по 6 апреля в Мариинской больнице проходит турецко-русский урологический конгресс. Из Турции прибыло порядка 45 медиков.

Вчера проводились показательные операции, которые транслировались в конференц-зал для участников конгресса. Было проведено три операции, из которых одна была лапароскопической. А две другие проходили с роботами-ассистентами.

Операции проводились на петербуржцах. Один из них был 72-летний мужчина с раком простаты, ещё женщина с повреждениями мочевого пузыря после кесарева сечения. Этих пациентов оперировал руководитель центра урологии с робот-ассистированной хирургией Бахман Гулиев.

Третьему пациенту проводил операцию турецкий хирург Фатих Атуг. Он выполнял робот-ассистированную резку почки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «летающие крысы» в Петербурге приносят людям пять заболеваний.