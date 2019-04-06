Школу №549 утром в субботу проверяли полицейские с собаками

Сначала приехали пожарные, затем подключились правоохранительные службы. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Сначала приехали пожарные, затем подключились правоохранительные службы. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

На проверку с первого урока закрыли и школу №375 на проспекте Кузнецова.

В субботу 6 апреля в Санкт-Петербурге эвакуировали школу №549 на ул. Маршала Захарова, сообщили очевидцы в социальных сетях. Как сообщили ученики, эвакуация началась на первом уроке.

Около 2 часов школьники ждали на газоне возле школы: прибыли пожарные, затем полицейские со служебными собаками. После проверки школьников вернули на занятия. Как передают пользователи социальных сетей, на проверку закрыли еще и школу №375.

Как правило, злоумышленники пытаются сбить работу школ в будние дни: в выходные они письмами и звонками вынуждают закрывать на проверки ТЦ, куда устремляются в свои свободные дни жители Санкт-Петербурга.

В субботу в школах Санкт-Петербурга уроков, как правило, меньше, чем в будние дни — а за 2 часа школьники пропустили как минимум два занятия. Дети и подростки относятся к эвакуациям учебных заведений в Санкт-Петербурге по-разному: с одной стороны, стоять на улице скучно, с другой — не надо учиться.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что вечером в Петербурге эвакуировали “Континент”.