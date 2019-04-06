В Петербурге директор фирмы отдал 3 млн за подставное ДТП

В пятницу, 5 апреля, в отделение полиции Приморского района обратился 66-летний бизнесмен с подозрением о мошенничестве.

Мужчина занимается оптовыми поставками дезинфицирующих и гигиенических средств в медицинские учреждение Северо-Западного региона.

Пострадавший сообщил, что 5 апреля на Васильевском острове произошло ДТП на скользкой дороге с его участием.

В результате аварии, у дома 32 по улице Сизова бизнесмен отдал водителю пострадавшего автомобиля денежные средства в размере 3 миллиона рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Деньги мужчина отдал в счет уплаты за ДТП. Однако спустя 4 часа после передачи денег, бизнесмен заподозрил, что авария была подставной и ущерб умышленно завышен. В связи с этим он и обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку поступившей информации. Детали произошедшего устанавливаются.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге женщина выстрелила в 15-летнего подростка.