В Петербурге женщина выстрелила в 15-летнего подростка

Инцидент произошел в Удельном парке, который находится в Приморском районе Санкт-Петербурга.

В четверг, 4 апреля, сотрудники отделения полиции Приморского района приняли заявление от 46-ленего петербуржца. Мужчина сообщил, что накануне его 15-летний сын выгуливал собаку на территории Удельного парка.

Там у подростка произошел конфликт с неизвестной женщиной. В ходе ссоры женщина стала угрожать ребенку и произвела выстрел в его сторону из предмета, внешне напоминающего пистолет, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка для установления деталей произошедшего. В случае подтверждения противоправных действий, будут приняты меры.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге ограбили салон сотовой связи в присутствии продавца.