Песков рассказал о целях встречи Путина с президентом Эстонии

Президент РФ Владимир Путин намерен свести на нет ложные опасения Таллина по поводу безопасности балтийской стороны. С этой целью он встретится с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА Новости, Песков отметил, что опасения Эстонии являются безосновательными.

Россия неоднократно подчеркивала, что с нашей стороны нет никаких угроз для соседей. Цель встречи — поближе познакомиться друг с другом и обсудить актуальные вопросы,

— рассказал он.

Песков добавил, что между соседствующими странами не налажена коммуникация на высшем уровне. Поэтому, по его словам, едва ли стоит ждать моментальных результатов от первой встречи.

В прошлый раз президент Эстонии был в России восемь лет назад — в 2011 году. С российской стороны последняя встреча с Эстонией состоялась в июне 2008 года.

Отмечается, что Кальюлайд собирается посетить Москву 18 апреля. Он станет участником торжественного открытия отремонтированного исторического здания посольства Эстонии. В рамках своего визита Кальюлайд планирует встретиться с Путиным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Песков рассказал, что делает Путин перед публичными мероприятиями.