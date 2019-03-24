Песков рассказал, что делает Путин перед публичными мероприятиями

Песков рассказал, что Путин всегда в курсе всех событий. Фото: http://kremlin.ru/

Песков рассказал, что Путин всегда в курсе всех событий. Фото: http://kremlin.ru/

Пресс-секретарь в очередной раз делает явным то, что обычно скрыто с глаз среднестатистического россиянина.

О том, чем занимается президент России Владимир Путин перед важными мероприятиями, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков 24 марта в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Так, для начала глава государства получает информацию от различных ведомств и звонит чиновникам в случае необходимости.

Иногда главы ведомств и помощники президента приходят к нему, чтобы обсудить какие-то вопросы лично. Не мало важно для Путина быть в курсе всех последних событий – ему рассказывают, что происходить не только в России, но и далеко за ее пределами. Но, уверяет Песков, его все-таки больше волнуют внутренние дела.

После всех этих действий президент со спокойной душой отправляется на встречи и различные мероприятия.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Песков назвал неуместным вопрос об отставке Беглова из-за плохой уборки Петербурга.