Песков рассказал, что делает Путин перед публичными мероприятиями

Пресс-секретарь в очередной раз делает явным то, что обычно скрыто с глаз среднестатистического россиянина.
О том, чем занимается президент России Владимир Путин перед важными мероприятиями, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков 24 марта в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Так, для начала глава государства получает информацию от различных ведомств и звонит чиновникам в случае необходимости.
Иногда главы ведомств и помощники президента приходят к нему, чтобы обсудить какие-то вопросы лично. Не мало важно для Путина быть в курсе всех последних событий – ему рассказывают, что происходить не только в России, но и далеко за ее пределами. Но, уверяет Песков, его все-таки больше волнуют внутренние дела.
После всех этих действий президент со спокойной душой отправляется на встречи и различные мероприятия.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Песков назвал неуместным вопрос об отставке Беглова из-за плохой уборки Петербурга.