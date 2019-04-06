ДТП на Приозерском шоссе привело к пробке в обе стороны

Авария с участием 4-х машин на Приозерском шоссе Фото: https://vk.com/spb_today

Авария с участием 4-х машин на Приозерском шоссе Фото: https://vk.com/spb_today

В Петербурге на Приозерском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей. В результате аварии движение на автодороге оказалось парализовано в обе стороны.

Сегодня, 6 апреля, около 15 часов дня столкнулись четыре машины на Приозерском шоссе. Это привело к серьёзной пробке.

Фотографии и информацию о происшествии на дороге предоставили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Транспортные средства перекрыли проезд, заблокировав движение для других машин.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ДТП с каршерингом перекрыло дорогу трамваям на Энгельса.

В Выборгском районе Петербурга в связи с аварией движение трамваев в обе стороны было приостановлено. Об этом сообщили пользователи в социальной сети в субботу, 6 апреля. На проспекте Энгельса, 94 столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Яндекс.Драйв — каршеринг-авто.