ДТП с каршерингом перекрыло дорогу трамваям на Энгельса

На дорогах сухо, но в глаза бьет солнце. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

На дорогах сухо, но в глаза бьет солнце. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

На Поклонной горе образовалась серьезная пробка.

В Выборгском районе Петербурга из-за ДТП прервалось движение трамваев в обе стороны, сообщили очевидцы в социальной сети 6 апреля в субботу.

По сообщениям свидетелей на пр. Энгельса, д. 94 столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Яндекс.Драйв — каршеринг-авто. Пользователи социальных сетей, как всегда, отпускают шутки по поводу каршеринга — слишком часто эти автомобили попадают в дорожные аварии.

По предварительной информации, никто серьезно не пострадал, но авария вызвала серьезные пробки. Сейчас на Полконной горе поблизости вырос крупный затор. В целом на дорогах Санкт-Петербурга сейчас относительно свободно: 4 балла по данным Яндекс.Пробки. На дорогах сухо, но в лицо водителям бьет яркое апрельское солнце.

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