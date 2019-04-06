Студенты из Китая обманули Apple почти на миллион долларов

В Америке раскрыли схему, с помощью которой два китайских студента смогли обмануть компанию Apple почти на миллион долларов.

С апреля 2017 года по март 2018 года они передали в сервисный центр Apple около трех тысяч поддельных смартфонов iPhone, полученных от родственников и друзей. Смартфоны злоумышленники присылали на разные адреса, а затем сдавали их в ремонт под вымышленными именами.

В подавляющем большинстве случаев — подделку меняли на оригинальный телефон. Затем студенты благополучно продавали их на территории Китая.

В общей сложности мошенники сбыли таким образом около 1,5 тысячи гаджетов. Таможенники вычислили студентов, когда на их имена пришло сразу шесть посылок с подделками.

Одного студента обвинили в торговле контрафактом и мошенничестве, а второго — в предоставлении ложных данных в экспортной декларации.

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