Студенты из Китая обманули Apple почти на миллион долларов

В Америке раскрыли схему, с помощью которой два китайских студента смогли обмануть компанию Apple почти на миллион долларов.
С апреля 2017 года по март 2018 года они передали в сервисный центр Apple около трех тысяч поддельных смартфонов iPhone, полученных от родственников и друзей. Смартфоны злоумышленники присылали на разные адреса, а затем сдавали их в ремонт под вымышленными именами.
В подавляющем большинстве случаев — подделку меняли на оригинальный телефон. Затем студенты благополучно продавали их на территории Китая.
В общей сложности мошенники сбыли таким образом около 1,5 тысячи гаджетов. Таможенники вычислили студентов, когда на их имена пришло сразу шесть посылок с подделками.
Одного студента обвинили в торговле контрафактом и мошенничестве, а второго — в предоставлении ложных данных в экспортной декларации.
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