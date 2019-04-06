Людей выводят из отделения “Сбербанка” на Коллонтай

Причины эвакуации банка в Невском районе не уточняются. Фото:
Причины эвакуации банка в Невском районе не уточняются. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Здание эвакуировали, на место прибыли службы быстрого реагирования.

На улице Коллонтай людей вывели из отделения “Сбербанк”, сообщили очевидцы в социальной сети днем в субботу 6 апреля. На место прибыла машина служб быстрого реагирования, здание эвакуируют, процессом управляют представители правоохранительных органов.

Сегодня утром в Санкт-Петербурга эвакуировали две школы, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее, но на этом сообщения об эвакуациях прекратились. Основной мишенью в выходные для злоумышленников являются торговые центры, но то ли их администрации больше не реагируют на сообщения “телефонных террористов”, то ли заключили с ними сделку, то ли нашли какие-то другие выходы из ситуации.

Пока что подробности произошедшего в “Сбербанке” Невского района Санкт-Петербурга не уточняются — возможно, причина эвакуации вовсе и не в анонимных письмах или звонках.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
невский район сбербанк улица коллонтай эвакуация
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