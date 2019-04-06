В 2021 году на российские дороги могут выпустить беспилотные автомобили

Осталось решить вопрос, кто будет ответственен за нарушения ПДД Фото: Pixabay

Осталось решить вопрос, кто будет ответственен за нарушения ПДД Фото: Pixabay

Автомобили с беспилотным управлением могут появиться на дорогах России весной 2021 года.

Команда специалистов, в состав которой входят: юристы, инженеры и сотрудники правоохранительных органов, уже приступили к разработке законодательства в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет газета «Вечерняя Москва».

Планируется запустить около 150 беспилотных автомобилей — они станут полноправными участниками дорожными движения.

Относительно ввода в эксплуатацию беспилотного транспорта у специалистов уже назрело немало спорных вопросов. Например, кто будет исполнять роль правового субъекта? Более простым языком: кто будет выплачивать штраф за нарушения ПДД, предстанет перед судом, если дойдёт до уголовного дела, возмещать моральный и материальный ущерб пострадавшей стороне? В данном случае есть несколько потенциальных вариантов ответа: автомобиль, его владелец или разработчик.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в России через приложение можно будет заказать беспилотное такси.