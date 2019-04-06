Пирумова обвинили в организации хищений в Эрмитаже

Эрмитаж надеется взыскать с фигурантов дела 856 млн рублей. Фото: pixabay.com
Эрмитаж надеется взыскать с фигурантов дела 856 млн рублей. Фото: pixabay.com

Бывшего замминистра культуры РФ задержали в Петербурге в мае по делу о пропаже 450 млн рублей.

Экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова обвиняют в организации хищений в Эрмитаже Санкт-Петербурга, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на адвоката Пирумова 6 апреля.

Пирумова задержали в Санкт-Петербурге по делу еще в мае 2018 года — предполагается, что он, глава департамента Минкультуры Борис Мазо и предприниматель Никита Колесников похитили в целом 450 млн рублей. Эрмитаж надеется взыскать с фигурантов 856 млн рублей.

В марте Пирумова задержали по делу о хищении средств на реставрацию зданий. Тогда он создался в мошенничестве — его приговорили к 1,5 годам колонии, а затем ужесточили приговор до 3 лет.

Пост замминистра Пирумов занимал с сентября 2015 по декабрь 2016 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, когда Эрмитаж начнет реставрировать Биржу.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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