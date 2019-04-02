Эрмитаж приступит к реставрации наружной части здания Биржи в 2019 году

В Петербурга до конца года планируется отреставрировать здание Биржи, расположенной на стрелке Васильевского острова. Об этом сообщил заместитель гендиректора по научной работе Эрмитажа Георгий Вилинбахов.

Речь идёт о реставрации внешней «оболочки» исторического здания Биржи: в первую очередь фасадов и кровли. По завершении работ там планируют открыть Музей государственных символов и геральдики. Сроки пока не оглашаются.

Напомним, что здание Биржи передали Государственному Эрмитажу в апреле 2014 года. В минувшем году генеральный директор музея Михаил Пиотровский констатировал, что постройка находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте.

Биржа была построена в начале 19 века по проекту архитектора Тома де Томона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Эрмитаж вошел в десятку самых популярных музеев мира.

В рейтинге 100 самых посещаемых музеев всего мира, составленном британским изданием The Art Newspaper, Государственный Эрмитаж занимает 9-е место. За 2018 год музей посетило 4,2 млн человек.