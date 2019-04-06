Учёные: сахар не способствует поднятию настроения

Сахар не влияет на настроение, зато вызывает усталость Фото: Pixabay

Сахар не влияет на настроение, зато вызывает усталость Фото: Pixabay

В ходе исследования ученые из Берлинского университета установили, что несмотря на расхожее мнение сахар провоцирует ухудшение настроения, а не наоборот.

Как выяснили специалисты, сахар не только не улучшает настроение человека, но и снижает его внимательность и вызывает ощущение усталости после его употребления.

Мотивацией для проведения этого эксперимента стал миф о «сахарной лихорадке». Учёные хотели удостовериться в том, действительно ли сахар способен улучшить настроение.

В исследовательской работе было изучено 31 опубликованная научная работа. Данные были получены от 1300 взрослых людей. На основании этих материалов устанавливалось влияние продукта на различные аспекты настроения человека: гнев, внимательность, депрессию, а также усталость.

Выяснилось, что сахар практически не влияет на настроение, независимо от объёмов его потребления.

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