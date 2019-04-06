Посетителей выводят из ТЦ “Континент” вечером в субботу

Утро началось с проверки двух школ, а днем эвакуировали "Сбербанк". Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Утро началось с проверки двух школ, а днем эвакуировали "Сбербанк". Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Очередная эвакуация; “У меня дежавю,” — пишут петербуржцы в социальных сетях.

На проспекте Стачек эвакуировали ТЦ “Континент” сообщили очевидцы в социальных сетях в субботу вечером 6 апреля. Посетителей вывели из здания после сигнала пожарной сигнализации.

Жители Санкт-Петербурга надеялись спокойно погулять по магазинам и зайти в кино — но последние несколько месяцев досуг горожан нарушают постоянные сообщения о заложенных бомбах, которые правоохранительные органы каждый раз вынуждены искать. Тем, кто попал на фильм, но не смог его досмотреть из-за сигнала тревоги, администрация возвращает деньги. Каждый раз ТЦ теряют десятки, если не сотни тысяч рублей из-за каждой эвакуации.

Это не первая эвакуация за сегодняшнюю субботу — утро началось с проверки двух школ, а в середине дня посетителей вывели из здания “Сбербанка” на улице Коллонтай, о чем Gazeta.sPb сообщила ранее.