В Ленобласти разработали годовой план по борьбе с ВИЧ

В Ленобласти будут бороться с недугом Фото: Pixabay

В Ленобласти будут бороться с недугом Фото: Pixabay

В восьми районах Ленинградской области было зафиксировано наибольшее количество носителей ВИЧ-инфекции. Программа по профилактике данного недуга на 2019-2020 года уже разработана.

За последние несколько лет ситуация с заболеваемостью заметно стабилизировалась, сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что распространению ВИЧ более всего подвержены жители Тосненского, Гатчинского, Лужского, Волосовского, Сланцевского, Ломоносовского, Волховского и Приозерского районов.

С целью обезопасить людей от потенциальной опасности, власти Ленобласти рассматривают возможность организовать пункты профилактики в «шаговой доступности». Сообщается, что эту миссию возьмут на себя волонтеры, мобильные бригады и некоммерческие организации.

Для борьбы с ВИЧ в регионе привлекли комитеты по здравоохранению, общего и профессионального образования, комитет по молодежной политике, Роспотребнадзор и областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ленобласть обеспечит бесперебойное теплоснабжение за 170 млн.