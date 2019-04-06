Главный инспектор МВД РФ Соболь принял более ста петербуржцев

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти прошёл прием граждан по вопросам деятельности органов внутренних дел региона. На волнующие вопросы и жалобы отвечал главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Эдуард Соболь.

Все желающие пообщаться с начальником смогли заранее записаться на приём. Гражданам предоставили возможность самим выбрать время для визита. Жители региона, прибывшие из отдаленных районов, попали на приём несмотря на отсутствие записи.

Отмечается, что генерал-майор начал личный приём граждан в 09:30, а завершился он около полуночи. Более 160 жалоб и обращений было принято и рассмотрено за это время.

В большинстве своём граждане жаловались на результаты расследований преступлений, а также на работу следственных подразделений и экономической безопасности, в том числе по вопросам обманутых дольщиков.

Для решения назревших проблем граждан Соболь отдал конкретные поручения, говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы весь день стояли в очереди к Соболю.