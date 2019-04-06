Петербуржцы весь день стояли в очереди к Соболю

Очередь держалась весь день. Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК

Очередь держалась весь день. Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК

В понедельник, 1 апреля, в Санкт-Петербург прибыл главный инспектор МВД генерал-майор полиции Эдуард Соболь.

Соболь проводил прием, на котором петербуржцы могли рассказать о своих претензиях к работе полиции. Более 220 человек записались на визит к инспектору.

В пятницу утром, 5 апреля, перед зданием ГУ МВД, которое находится ан улице Чайковского, начала собираться очередь. С 10 утра горожане занимали места в очереди. Для того, чтобы попасть на прием, необходимо было иметь с собой паспорт и письменное заявление.

На протяжении всего дня у здания ГУ МВД очередь практически не уменьшалась.

Эдуард Соболь приехал в Петербург вместе с инспекцией, задача которой будет проверить в течение месяца весь петербургский главк.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургским студентам разрешат попасть на машиностроительные заводы.