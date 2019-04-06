В Петербурге прохожий спас жизнь тонущему в Фонтанке мужчине

Случайный прохожий вызволил из передряги мужчину, упавшего в одну из популярных петербургских рек. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Сегодня, 6 апреля, молодой человек, предварительно потерявший сознание, упал в реку Фонтанку. Проходящий поблизости петербуржец без промедления прыгнул за ним в воду. Ему удалось вытащить потерпевшего и спасти ему жизнь.
О состоянии упавшего в реку мужчины на данный момент ничего неизвестно.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина упал с Троицкого моста в Неву.
Падение было запечатлено на видеорегистратор. Водитель машины, проезжавшей по мосту в роковой момент, остановился и вызвал спасателей на место происшествия.
Своевременные действия водителя спасли жизнь мужчине, упавшему с Троицкого моста. Инцидент произошёл на переправе 26 сегодня.