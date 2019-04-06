В Петербурге прохожий спас жизнь тонущему в Фонтанке мужчине

Мужчина потерял сознание и упал Фото: wikipedia
Мужчина потерял сознание и упал Фото: wikipedia

Случайный прохожий вызволил из передряги мужчину, упавшего в одну из популярных петербургских рек. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Сегодня, 6 апреля, молодой человек, предварительно потерявший сознание, упал в реку Фонтанку. Проходящий поблизости петербуржец без промедления прыгнул за ним в воду. Ему удалось вытащить потерпевшего и спасти ему жизнь.

О состоянии упавшего в реку мужчины на данный момент ничего неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина упал с Троицкого моста в Неву.

Падение было запечатлено на видеорегистратор. Водитель машины, проезжавшей по мосту в роковой момент, остановился и вызвал спасателей на место происшествия.

Своевременные действия водителя спасли жизнь мужчине, упавшему с Троицкого моста. Инцидент произошёл на переправе 26 сегодня.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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В Петербурге прохожий спас жизнь тонущему в Фонтанке мужчине
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