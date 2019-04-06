В Финляндии состоится первый чемпионат по вязанию под хеви-метал

"Баттл" пройдёт 11 июля в финском городе Йоэнсуу Фото: Pixabay

Новый вид соревнований пройдёт в Финляндии этим летом. Суть его сводится к тому, что участники должны будут вязать на скорость и в сопровождении тяжелой музыки.

Чемпионат по вязанию под хэви-метал состоится в финском городе Йоэнсуу 11 июля, сообщает телеканал «360».

На данный момент проходит отбор участников для предстоящего «баттла». Чтобы получить возможность испытать свои силы в искусстве вязания необходимо создать короткий видеоролик и выложить его на YouTube-канале.

На видео претендент должен вязать под песню Fight or Die, исполнителем которой является местная группа Maniac Abducto.

По замыслу организаторов чемпионата, финалист будет вязать в такт музыке. На YouTube уже выложен промо-ролик того, что должно получиться на выходе. Победитель получит в качестве приза возможность отдохнуть на природе в отельном комплексе.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Петербурге пройдет мировой чемпионат по запуску бумажных самолетов.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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В Финляндии состоится первый чемпионат по вязанию под хеви-метал
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