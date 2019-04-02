В Петербурге пройдет мировой чемпионат по запуску бумажных самолетов

Чемпионат по пилотированию бумажных самолетов. Фото: Red Bull
Чемпионат по пилотированию бумажных самолетов. Фото: Red Bull

Мировой студенческий чемпионат по пилотированию бумажных самолетов Red Bull Paper Wings не обойдет стороной Северную столицу.

Отборочный этап чемпионата по первым двум дисциплинам будут проводиться на территории семи университетов Петербурга, сообщают организаторы соревнований.

Чемпионат по пилотированию бумажных самолетов. Фото: Red Bull
Чемпионат по пилотированию бумажных самолетов. Фото: Red Bull

По условиям соревнований участникам необходимо собрать свои бумажные самолетики самостоятельно и выиграть в трех дисциплинах: дальность полета, длительность и аэробатика. Победители университетских отборов смогут отправятся на национальный финал, где сразятся за возможность представлять Россию на мировом финале в австрийском Зальцбурге.

Чемпионат по пилотированию бумажных самолетов. Фото: Red Bull
Чемпионат по пилотированию бумажных самолетов. Фото: Red Bull

В Санкт-Петербурге соревнования пройдут в 10 крупнейших ВУЗ-ах. Самый зрелищный этап планируется 4 апреля в Межвузовском студенческом городке.

Мировой финал пройдет с 16 по 19 мая в Зальцбурге (Австрия).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что студенческий десант высадился в Пулково.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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