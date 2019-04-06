На Лейтенанта Шмидта машина упала в воду — её забыли поставить на ручник

В Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта автомобиль упал в Неву. ДТП произошло 6 апреля рядом с Горным университетом. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, вечером в субботу, 6 апреля, на набережной Лейтенанта Шмидта машина упала в воду. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Сказали, забыли на ручник поставить. Смогли выплыть,

— поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» причинами произошедшего.

На место происшествия незамедлительно прибыла полиция, а также спасатели с автокраном, с помощью которого автомобиль удалось извлечь из воды.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что авария на «Скандинавии» унесла жизнь женщины. Её сын госпитализирован.

В Ленинградской области на трассе «Скандинавия» произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии скораполительно скончалась женщина. Вечером, 6 апреля, тягач Volvo сбил мать с ребенком. Они перебегали дорогу в неположенном месте.