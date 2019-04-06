Авария на «Скандинавии» унесла жизнь женщины. Её сын госпитализирован

В Ленинградской области на трассе «Скандинавия» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Вечером, 6 апреля, тягач Volvo сбил мать с ребенком.

Авария случилась в субботу вечером, 6 апреля, около 21:30 на 65-м километре автотрассы в Выборгском районе. Volvo сбил женщину с семилетним сыном, перебегавших дорогу в неположенном месте.

ДТП привело к мгновенной смерти 39-летней женщины, её несовершеннолетнего ребёнка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что микроавтобус сбил пешехода на Петергофском шоссе.

В Красносельском районе Петербурга микроавтобус сбил пешехода. Инцидент произошёл на Петергофском шоссе, 5. По предварительным данным, микроавтобус Volkswagen наехал на человека, переходящего дорогу. Как видно на фотографиях, выложенных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», мужчина оказался на асфальте после столкновения.