В Ленобласти неизвестный стрелял в мужчину из леса

Инцидент произошел 6 апреля в поселке Вещево Выборгского района Ленинградской области. По данным правоохранительных органов, 45-летний мужчина вышел из леса с ружьем и выстрелил в 37-летнего гражданина, после чего покинул место происшествия.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позже, преступник был задержан, в отношение мужчины открыто уголовное дело по статье хулиганство. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb о том, что мешки с кусками тела мужчины нашли на Канонерском острове. Их обнаружил гуляющий петербуржец в овраге недалеко от Канонерского парка. Мужчина заявил, что мешки лежали у тропинки, ведущей в лес — вероятно, он имел в виду Канонерский парк.

Зачем он решил вскрыть пакеты, не уточняется; однако обнаружив внутри неизвестные останки, мужчина тут же вызвал полицию.