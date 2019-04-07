В Ленобласти неизвестный стрелял в мужчину из леса

Неизвестный стрелял из леса. Фото: Рixabay
Неизвестный стрелял из леса. Фото: Рixabay

Инцидент произошел 6 апреля в поселке Вещево Выборгского района Ленинградской области. По данным правоохранительных органов, 45-летний мужчина вышел из леса с ружьем и выстрелил в 37-летнего гражданина, после чего покинул место происшествия.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позже, преступник был задержан, в отношение мужчины открыто уголовное дело по статье хулиганство. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb о том, что мешки с кусками тела мужчины нашли на Канонерском острове. Их обнаружил гуляющий петербуржец в овраге недалеко от Канонерского парка. Мужчина заявил, что мешки лежали у тропинки, ведущей в лес — вероятно, он имел в виду Канонерский парк.

Зачем он решил вскрыть пакеты, не уточняется; однако обнаружив внутри неизвестные останки, мужчина тут же вызвал полицию.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
ленобласть стрельба хулиганство
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