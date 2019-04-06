Мешки с кусками тела мужчины нашли на Канонерском острове

Их обнаружил гуляющий петербуржец в овраге недалеко от Канонерского парка.

На Канонерском острове мужчина нашел полиэтиленовые мешки с частями человеческого тела, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 6 апреля. Житель Санкт-Петербурга гулял по острову и обнаружил пакеты на Путиловской набережной: они лежали в овраге и только слегка были присыпаны землей.

Мужчина заявил, что мешки лежали у тропинки, ведущей в лес — вероятно, он имел в виду Канонерский парк. Зачем он решил вскрыть пакеты, не уточняется; однако обнаружив внутри неизвестные останки, мужчина тут же вызвал полицию Санкт-Петербурга. Сотрудники органов, вероятно, отправят куски тела на экспертизу. В полиции сообщили, что мешки с кусками тела могли спрятать в овраге зимой.

Сейчас уже известно, что останки принадлежало мужчине: полицейские установили, что в пакете лежат плечо, часть таза, бедро и другие части тела, сообщили в полиции Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Удельном парке подросток поймал пулю.