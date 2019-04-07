Мошенница выманила у пенсионерки более 720 тысяч рублей

Мошенница заставила 90 –летнею пенсионерку отдать ей внушительную сумму. Для осуществления задуманного, она представилась знакомой дочери потерпевшей, при этом добавив, что работает в банке. После чего, под предлогом предстоящей денежной реформы, злоумышленница выманила у пенсионерки более 720 тысяч рублей.

Инцидент произошел в субботу, 6 апреля, на Ленинском проспекте в Кировском районе Петербурга, сообщает ГУ МВД России по городу и области.

Сотрудники правоохранительных органов начали поиск подозреваемой. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb о том, что в Петербурге женщина выстрелила в 15-летнего подростка.

Инцидент произошел в Удельном парке, который находится в Приморском районе Санкт-Петербурга, где у подростка возник конфликт с неизвестной женщиной. В ходе ссоры женщина стала угрожать ребенку и произвела выстрел в его сторону из предмета, внешне напоминающего пистолет.