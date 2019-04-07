Полицейские задержали участника поножовщины на Наставников

34-летнего мужчину, орудовавшего ножом, задержали на месте преступления. Инцидент произошел во время распития спиртных напитков в Красногвардейском районе Петербурга.

6 апреля на пульт дежурного поступило сообщение, что у дома 34 по проспекту Наставников мужчина в процессе выяснения отношений, нанес удар ножом 27-летнему парню, которого после госпитализировали в тяжелом состоянии.

Преступник был задержан на месте. Возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жительница Ленобласти в пьяной ссоре ударила мужа ножом. 48-летняя женщина распивала в компании своего мужа спиртное. Между супругами возникла ссора, в ходе которой жена ударила пострадавшего в грудь ножом. Мужчина в возрасте 50-и лет был госпитализирован в тяжелом состоянии.