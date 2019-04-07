Неизвестные избили мужчину на Дальневосточном проспекте

Потерпевший доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Как стало известно Gazeta.SPb, 6 апреля в полицию Невского района поступила телефонограмма, в которой сообщалось, что 5 апреля от дома№ 80 по Дальневосточному проспекту избитого 45-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным сотрудников полиции Невского района, нападение на горожанина было зафиксировано на камеры видеонаблюдения.

Правоохранители начали поиск злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что двое неизвестных избили петербуржца и уехали на его автомобиле. Полицейские обнаружили машину в ходе розыска в посёлке Репино возле дома № 32 по улице 2-я Новая. Транспортное средство имело признаки повреждений.

Потерпевшего госпитализировали. Полицейские проводят проверку для установления все обстоятельств случившегося.