Неизвестные избили мужчину на Дальневосточном проспекте

Полиция разыскивает злоумышленников Фото: Pixabay
Полиция разыскивает злоумышленников Фото: Pixabay

Потерпевший доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Как стало известно Gazeta.SPb, 6 апреля в полицию Невского района поступила телефонограмма, в которой сообщалось, что 5 апреля от дома№ 80 по Дальневосточному проспекту избитого 45-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным сотрудников полиции Невского района, нападение на горожанина было зафиксировано на камеры видеонаблюдения.

Правоохранители начали поиск злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что двое неизвестных избили петербуржца и уехали на его автомобиле. Полицейские обнаружили машину в ходе розыска в посёлке Репино возле дома № 32 по улице 2-я Новая. Транспортное средство имело признаки повреждений.

Потерпевшего госпитализировали. Полицейские проводят проверку для установления все обстоятельств случившегося.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
избиение криминал нападение происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Опубликован график развода мостов Петербурга на 2019 год
Под Коломяжским путепроводом сбили человека
Следователи рассказали, как искали виновных в теракте в петербургском метро
Матвиенко рассказала, как Путин уговаривал ее стать главой Петербурга
Петербуржцы впервые смогут увидеть малоизвестные картины Врубеля, ...
Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождя
Утренний пожар в Колпинском районе уничтожил два автомобиля
На Кузнечном переулке активисты выстраиваются в “живой щит”