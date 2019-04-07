Петербургский рыбак выловил корюшку с обручальным кольцом

Рыбак нашел драгоценный клад после того, как решил препарировать корюшку. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Рыбак нашел драгоценный клад после того, как решил препарировать корюшку. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Такую рыбалку действительно можно назвать “золотой”. Петербуржец нашел золотое кольцо, которое якобы проглотила рыба.

Как бы не началась после такого улова “золотая лихорадка”, пишут пользователи социальных сетей в ответ на размещенный пост в группе “ДТП и ЧП. Признавашки”.

Рыбак же пишет, что нашел драгоценный клад после того, как решил препарировать корюшку.

“Чистил корюшку, и вот на такое наткнулся. А говорят, что рассказы про то, что корюшка — трупоедка на самом деле миф. Ага”, — удивляется рыбак.

Пользователи неоднозначно отреагировали на подобный улов, большинство высказали свое недоверие.

“Смешнее всего, что кольцо обнаружено в печени”, — пишут в комментариях.

Другие предлагают не останавливаться на достигнутом и поискать еще что-нибудь в корюшке.

“Посмотрите внимательнее может там и ключи от мерседеса и от хаты есть”, — рекомендуют рыбаку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рыбалку запретили: корюшка растет, но щука и судак исчезают.