Петербургский рыбак выловил корюшку с обручальным кольцом

Такую рыбалку действительно можно назвать “золотой”. Петербуржец нашел золотое кольцо, которое якобы проглотила рыба.
Как бы не началась после такого улова “золотая лихорадка”, пишут пользователи социальных сетей в ответ на размещенный пост в группе “ДТП и ЧП. Признавашки”.
Рыбак же пишет, что нашел драгоценный клад после того, как решил препарировать корюшку.
“Чистил корюшку, и вот на такое наткнулся. А говорят, что рассказы про то, что корюшка — трупоедка на самом деле миф. Ага”, — удивляется рыбак.
Пользователи неоднозначно отреагировали на подобный улов, большинство высказали свое недоверие.
“Смешнее всего, что кольцо обнаружено в печени”, — пишут в комментариях.
Другие предлагают не останавливаться на достигнутом и поискать еще что-нибудь в корюшке.
“Посмотрите внимательнее может там и ключи от мерседеса и от хаты есть”, — рекомендуют рыбаку.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рыбалку запретили: корюшка растет, но щука и судак исчезают.