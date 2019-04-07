Дети вызвали спасателей к горящему дому во Всеволожском районе (видео)

Дети сообщают, что не в курсе пострадал ли кто-нибудь при пожаре, ждут спасателей. Фото: https://vk.com/spb_today

Дети сообщают, что не в курсе пострадал ли кто-нибудь при пожаре, ждут спасателей. Фото: https://vk.com/spb_today

Мальчик и его друг Дима поспешили снять видео и рассказать о горящем доме в СНТ “Рабочий поселок — №2”. Дети вызвали на место происшествия пожарных.

К горящему дому спасателей вызвали сознательные дети. Как сообщают сами мальчишки, они ехали по своим делам, но увидели горящий дом и поспешили вызвать спасателей.

Им сообщили в свою очередь спасатели, что уже выезжают на место происшествия. Пожар произошел в частном доме, расположенном в СНТ “Рабочий поселок — №2”.

Дети сообщают, что не в курсе пострадал ли кто-нибудь при пожаре, ждут спасателей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что утренний пожар в Колпинском районе уничтожил два автомобиля.

Видео: https://vk.com/spb_today