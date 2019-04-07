Утренний пожар в Колпинском районе уничтожил два автомобиля

Две иномарки загорелись сегодня утром на Заводском проспекте 36, в Колпинском районе Петербурга. На пульт спасателям сообщение о происшествии поступило в 05:38, сообщает ГУ МЧС.

Огнем были охвачены автомобили марок Hyundai (Хёндэ) и Ford (Форд). Машины получили серьезные повреждения моторных отсеков, частично выгорели салоны. Возгорание тушили около 20 минут.

Какие-либо сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга на девятом этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Академика Байкова, произошел пожар. Информации о пострадавших не поступало. На место происшествия уже прибыла бригада спасателей.

Еще одни пожар произошел на Обводном канале в «Красном треугольнике». Свидетели поделились фотографиями , на которых зафиксировано, как огонь выходит из окна на третьем этаже.