В Калининском районе загорелась квартира

Горит одна из квартир в Калининском районе Петербурга. Фото: группа "ДТП и ЧП.СПБ"

Горит одна из квартир в Калининском районе Петербурга. Фото: группа "ДТП и ЧП.СПБ"

В Калининском районе Петербурга на девятом этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Академика Байкова, произошел пожар. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, сегодня днём, 6 апреля, на улице Академика Байкова, 13, корпус 2 загорелась одна из квартир. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован видеофрагмент с места происшествия.

Информации о пострадавших не поступало. На место происшествия уже прибыла бригада спасателей.

Незадолго до этого Gazeta.SPb сообщала, что спасатели ликвидируют пожар в Янино-1, а также о том, что в Северной столице полыхает заброшенное здание бывшего завода «Красный треугольник».

В Петербурге на Обводном канале в «Красном треугольнике» произошёл пожар. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» разместили фотографии , на которых видно, что огонь полыхает в помещении на третьем этаже.