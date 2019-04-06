В Калининском районе загорелась квартира

В Калининском районе Петербурга на девятом этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Академика Байкова, произошел пожар. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.
По данным очевидцев, сегодня днём, 6 апреля, на улице Академика Байкова, 13, корпус 2 загорелась одна из квартир. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован видеофрагмент с места происшествия.
Информации о пострадавших не поступало. На место происшествия уже прибыла бригада спасателей.
Незадолго до этого Gazeta.SPb сообщала, что спасатели ликвидируют пожар в Янино-1, а также о том, что в Северной столице полыхает заброшенное здание бывшего завода «Красный треугольник».
В Петербурге на Обводном канале в «Красном треугольнике» произошёл пожар. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» разместили фотографии , на которых видно, что огонь полыхает в помещении на третьем этаже.