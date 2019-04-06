На заводе «Красный треугольник» в Петербурге произошёл пожар

Пожар в "Красном треугольнике". Фото: группа "ДТП и ЧП.СПБ"

Пожар в "Красном треугольнике". Фото: группа "ДТП и ЧП.СПБ"

В Адмиралтейском районе Петербурга в здании бывшего завода «Красный треугольник» произошло возгорание. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По словам очевидцев происшествия, сегодня 6 апреля, на Обводном канале в «Красном треугольнике» начался пожар. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» свидетели поделились фотографиями , на которых зафиксировано, как огонь выходит из окна на третьем этаже.

Данных о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пожарные тушат горящее поле в Янино-1.

Предположительно, пожар мог стать следствием оброненной сигареты или умышленного поджога. Погодные условия и cухая трава поспособствовали быстрому разрастанию пламени.

В Янино-1 подожгли сухое поле. Об этом сообщили пользователи социальных сетей в субботу 6 апреля. По данным очевидцев, на место происшествия прибыли пожарные. Управление МЧС Ленобласти о происшествии пока не проинформировали.