Поджог травы привел к задымлению проспект Героев

На место уже прибыли спасатели. Фото: Telegram-канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”
На место уже прибыли спасатели. Фото: Telegram-канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

Спасатели предупреждают, что поджог травы может стать причиной более крупного пожара.

О пожаре в Красносельском районе Петербурга сообщают очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте” около 15:20. Как пишут очевидцы, траву подожгли на улице Маршала Казакова возле проспекта Героев.

Фото: Telegram-канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

В результате дым заполонил весть проспект. Неизвестные подожгли траву, на место уже прибыли спасатели.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожарные тушат горящее поле в Янино-1. Такие весенние пожары часто становятся причинами более крупных и серьезных, а огонь уничтожает грибницы и в целом негативно сказывается на состоянии почвы.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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