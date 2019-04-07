Горящее поле у проспекта Героев попало на видео

Траву подожгли на улице Маршала Казакова возле проспекта Героев. Фото: https://vk.com/spb_today
Траву подожгли на улице Маршала Казакова возле проспекта Героев. Фото: https://vk.com/spb_today

Это уже не первый случай в Петербурге, когда спасателям приходится выезжать на место происшествия, чтобы ликвидировать пожар после поджога травы.

В Петербурге участились случаи поджога травы. Так, недавно в Янино-1 подожгли сухое поле. К месту, по словам очевидцев, подъехали пожарные. Некоторые предполагают, что жечь траву по весне — делать полезное дело. Петербуржцы считают, что поджог старой травы повышает плодородность почвы, но такие весенние пожары часто становятся причинами более крупных и серьезных, а огонь уничтожает грибницы и в целом негативно сказывается на состоянии почвы.

Сегодня очевидцы сообщали о пожаре в Красносельском районе Петербурга. Как писали в соцсети, траву подожгли на улице Маршала Казакова возле проспекта Героев. На место пожара прибыли спасатели.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что поджог травы привел к задымлению проспект Героев.

Видео: https://vk.com/spb_today

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
видео красносельский район пожар
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Поджог травы привел к задымлению проспект Героев
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