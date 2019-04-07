Петербурженка ножом убила своего мужа на Маршала Жукова

Женщина во время убийства считала количество нанесенных ранений. Фото: Pixabay
Женщина во время убийства считала количество нанесенных ранений. Фото: Pixabay

Женщина сама вызвала полицейских.

Инцидент случился сегодня, седьмого апреля, в одном из домов Санкт-Петербурга. Обо всем стало известно пару минут назад. Что стало причиной конфликта между мужчиной и женщиной – не уточняется. В сообщении, которое распространяет Telegram-канал «112», говорится, что неизвестная нанесла 28 ножевых ранений своему супругу. В момент совершения преступления она была пьяна.

После того, как жертва перестала дышать, петербурженка позвонила сотрудникам правоохранительных органов и призналась в содеянном. Женщину уже задержали – она не может объяснить, почему все так вышло. Подчеркивается, что преступница сама считала, сколько раз воткнула нож в тело супруга.

» Просто била и считала, считала и била», — говорится в сообщении. Пока что никаких официальных данных не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Новом Девяткино за замечание мужчину избили и забрали ключи от машины и квартиры.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
нож убийство
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