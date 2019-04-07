В Новом Девяткино за замечание мужчину избили и забрали ключи от машины и квартиры

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://zen.yandex.ru
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://zen.yandex.ru

В полицию обратилась жена пострадавшего. Мужчину били шестеро неизвестных. После содеянного они скрылись с места происшествия.

Как сообщают правоохранительные органы сегодня, с заявлением в полицию обратилась жена пострадавшего. Она сообщила, что 6 апреля в 23:30 в деревне Новое Девяткино по улице Озерная шестеро неизвестных избили ее мужа. Сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ее супруг сделал замечание компании, на что они отреагировали агрессивно — избили мужчину, украли мобильный телефон, ключи от машины и квартиры. А после скрылись в неизвестном направлении. Женщина сообщила, что нападавших было шестеро.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пропавшую в Ленобласти женщину нашли мертвой спустя месяц.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Всеволожский район происшествие
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