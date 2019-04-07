На Константина Заслонова нашли еще один боеприпас

Снаряд уже вывезен для утилизации на полигон. Фото: https://vk.com/ ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области
Снаряд уже вывезен для утилизации на полигон. Фото: https://vk.com/ ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Его обнаружили во время уборки в одной из квартир.

Об этом стало известно сегодня, седьмого апреля. О находке рассказала 83-летняя женщина, которая решила прибраться дома. Она заметила какой-то странный металлический предмет и позвонила в спецслужбы. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, эвакуировали здание – оказалось, что в квартире лежал артиллерийский снаряд. Проверив, насколько опасен предмет, они вынесли его из помещения и отправили на полигон для утилизации.

Уточняется, что снаряд еще времен Великой Отечественной войны. Почему он оказался в квартире и как его могли не замечать все это время – непонятно, говорится в сообщении ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напоминаем, что это – не первый снаряд, который обнаружили у женщины дома. Пару дней назад оттуда уже выносили два.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартире на Обводном канале обнаружили два артиллерийских снаряда.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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