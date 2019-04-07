Коммунальщики убирали Петербург все выходные

Несмотря ни на что, специалисты продолжают бороться с пылью и грязью.

Они чистили улицы в Центральном районе Санкт-Петербурга в субботу и воскресенье. Сегодня, седьмого апреля, рабочие трудились в том числе на Невском проспекте – влажная уборка поможет избавиться от последствий зимы. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился, чтобы город убрали к майским праздникам. Это значит, что у коммунальщиков осталось меньше месяца.

Напоминаем, что с первого апреля было убрано более двухсот улиц и площадей, а также мостов. Глава Северной столицы рассказывал, что петербуржцев очень беспокоит проблема чистоты дорог.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что весенний месячник по благоустройству начался с первого апреля. Коммунальщики рассказывают, что труднее всего убирать окурки. Председатель Жилищного кооператива №57 (ЖК-57) Холодова Марина считает, что Санкт-Петербург реально убрать до мая – главное, делать это каждый день.