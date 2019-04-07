В Сестрорецке «минер» эвакуировал дом

Лже-минер заставил жителей целого дома волноваться. Фото: Pixabay
Лже-минер заставил жителей целого дома волноваться. Фото: Pixabay

Очередной шутник позвонил полицейским, чтобы рассказать о нахождении бомбы в одном из зданий.

Все случилось седьмого апреля на Дубковском шоссе в Сестрорецке. Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о минировании дома номер 38. Незамедлительно людей вывели из дома – им пришлось какое-то время дышать свежим воздухом. Спецслужбы отправились с собаками в здание, чтобы понять, действительно ли кто-то хочет взорвать дом. После тщательной проверки выяснилось, что бомба – это очередное телефонное лжеминирование. Кто стал причиной эвакуации – неизвестно, но полицейские намерены отыскать хулигана, передает издание «Фонтанка».

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге на протяжении несколько дней из-за «бомб» выводят людей из торговых центров. Чаще всего хотят «взорвать» «Континенты» – сообщения о взрывных устройствах стали уже традиционными.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Континент” на Стачек опять под “прицелом” лжеминеров.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
лжеминер сестрорецк
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