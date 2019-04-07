“Континент” на Стачек опять под “прицелом” лжеминеров

Торгово-развлекательный комплекс на Стачек эвакуируют чуть ли не через день. В целом, лжеминеры часто выбирают для мишени именно эти ТРК.

В Кировском районе проходит эвакуация из торгово-развлекательного центра, сообщают очевидцы в социальной сети сегодня около 19:10. Сотрудников и посетителей вновь заставили покинуть территорию ТРК и выйти на улицу. Данному ТРК часто достается от лжеминеров.

Если вспомнить 6 апреля, то тогда эвакуация проходила в ТЦ “Балканский”, ТРК “Меркурий”, ТРК “Континент”, ТРК “Заневский каскад”. Из комплексов эвакуировали 2215 человек.

Внимание накануне было обращено и на школы Петербурга. Для проверки зданий на улицу вывели 689 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что всего за сутки в Петербурге эвакуировали 700 школьников.