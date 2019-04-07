Всего за сутки в Петербурге эвакуировали 700 школьников

Для проверки задействовали 20 сотрудников полиции. Фото: https://vk.com/spb_today
Для проверки задействовали 20 сотрудников полиции. Фото: https://vk.com/spb_today

В этот же день из-за сообщения о заминированнии на улицу вывели около 2 тысяч сотрудников и посетителей торговых центров.

Звонки, а также сообщения, которые поступают на электронные почты общеобразовательных учреждений не прекращаются уже около трех месяцев. После завершения весенних каникул, лжеминеры вновь взялись за школы Петербурга.

Так, 6 апреля, эвакуировали школьников в Красносельском районе Петербурга. Всего за день было осмотрено порядка четырех общеобразовательных учреждений. Для проверки зданий на улицу вывели 689 человек. Об этом сообщает телеканал “78” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Для проверки задействовали 20 сотрудников полиции.

В это же день эвакуация проходила и в торговых центрах города. Проверяли ТЦ “Балканский”, ТРК “Меркурий”, ТРК “Континент”, ТРК “Заневский каскад”. Из комплексов эвакуировали 2215 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что минёры вновь перешли на учебные заведения.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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