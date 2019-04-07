Всего за сутки в Петербурге эвакуировали 700 школьников

В этот же день из-за сообщения о заминированнии на улицу вывели около 2 тысяч сотрудников и посетителей торговых центров.

Звонки, а также сообщения, которые поступают на электронные почты общеобразовательных учреждений не прекращаются уже около трех месяцев. После завершения весенних каникул, лжеминеры вновь взялись за школы Петербурга.

Так, 6 апреля, эвакуировали школьников в Красносельском районе Петербурга. Всего за день было осмотрено порядка четырех общеобразовательных учреждений. Для проверки зданий на улицу вывели 689 человек. Об этом сообщает телеканал “78” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Для проверки задействовали 20 сотрудников полиции.

В это же день эвакуация проходила и в торговых центрах города. Проверяли ТЦ “Балканский”, ТРК “Меркурий”, ТРК “Континент”, ТРК “Заневский каскад”. Из комплексов эвакуировали 2215 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что минёры вновь перешли на учебные заведения.