В Красносельском районе эвакуируют школьников

Сотрудников и учеников образовательного учреждения №394 вывели на улицу. Фото: https://vk.com/spb_today
Сотрудников и учеников образовательного учреждения №394 вывели на улицу. Фото: https://vk.com/spb_today

Минёры вновь перешли на учебные заведения. Напомним, что эвакуация в Петербурге проходит без перерывов уже две недели. Затишье в школах было связано с весенними каникулами.

Каникулы завершились и теперь минеры вновь направили свой интерес на учебные заведения. Так, жители Красносельского района Петербурга сообщают, что сотрудников и учеников образовательного учреждения №394 вывели на улицу. Скорее всего эвакуация связана с сообщением о заминировании.

“Эвакуация школы №394”, — появилось сообщение в соцсети около 11:50.

Напомним, что накануне в Петербурге были эвакуированы сотрудники и посетители 7 ТРЦ, 11 сетевых магазинов “Призма”, 5 ТЦ и школа в Пушкине.

“Волна минирований” началась в Петербурге еще в январе 2019 года, с этого времени неизвестные “минируют” учебные заведения, торговые центры, поликлиники, детские сады и больницы города практически каждый день. В основном достается торгово-развлекательным комплексам, к ним пристальное внимание обращено уже две недели подряд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лжеминеры вспомнили о школах, но и про торговые центры не забыли.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
красносельский район происшествие эвакуация
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