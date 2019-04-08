Восемь спасателей тушили Chery в Петродворцовом районе

Сведения о пострадавших не поступали. Фото: https://vk.com/spb_today
Сведения о пострадавших не поступали. Фото: https://vk.com/spb_today

В иномарке выгорел отсек двигателя. Пожар в Петродворцом районе пришлось ликвидировать около 10 минут.

Информация о пожаре в Петродворцом районе Петербурга поступила спасателям около 17:39 7 апреля. Сообщалось, что возле дома 123 по Гостилицкому шоссе горит припаркованный автомобиль.

На место происшествия выехали восемь спасателей и две единицы техники. В ГУ МЧС по Петербургу сообщают, что в районе загорелся автомобиль Chery. Отсек двигателя выгорел полностью. К 17:48 пожар удалось локализовать.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Петродворцовый район пожар происшествие
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