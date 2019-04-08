ДТП на улице Жени Егорова устроил водитель, лишенный прав

Мужчина оказывал сопротивление и вел себя неадекватно. Фото: https://vk.com/spb_today
Мужчина оказывал сопротивление и вел себя неадекватно. Фото: https://vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне. В Выборгском районе столкнулись большегруз и легковой автомобиль.

Как сообщают петербургские водители и свидетели ДТП, одного из участников ДТП увозили с места аварии сотрудники полиции в наручниках. Он оказывал сопротивление и вел себя неадекватно, пишут свидетели в соцсетях.

Фото: https://vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное пришествие случилось возле дома 5 по улице Жени Егорова в Выборгском районе Петербурга. Также, по некоторые данным, мужчина был лишен прав, но тем не менее сел руль транспортного средства.

О пострадавших при ДТП пока не сообщается. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что реанимация и скорая на Народной помогает сбитому мотоциклисту.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
выборгский район происшествие
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