ДТП на улице Жени Егорова устроил водитель, лишенный прав

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне. В Выборгском районе столкнулись большегруз и легковой автомобиль.

Как сообщают петербургские водители и свидетели ДТП, одного из участников ДТП увозили с места аварии сотрудники полиции в наручниках. Он оказывал сопротивление и вел себя неадекватно, пишут свидетели в соцсетях.

Дорожно-транспортное пришествие случилось возле дома 5 по улице Жени Егорова в Выборгском районе Петербурга. Также, по некоторые данным, мужчина был лишен прав, но тем не менее сел руль транспортного средства.

О пострадавших при ДТП пока не сообщается. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что реанимация и скорая на Народной помогает сбитому мотоциклисту.