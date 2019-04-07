Реанимация и скорая на Народной помогает сбитому мотоциклисту

О состоянии мотоциклиста пока ничего неизвестно. Фото: Telegram-канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

О состоянии мотоциклиста пока ничего неизвестно. Фото: Telegram-канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

Сезон открыт и на дорогах города стали чаще появляться мотоциклисты. В связи с этим участились случаи дорожных происшествий с их участием.

Очевидцы сообщают про очередное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. По словам водителей Петербурга, мотоциклист был сбит на Народной улице в Невском районе Петербурга. О происшествии сообщили в Telegram-канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер” около 19:59.

“На Народной улице сбит мотоциклист”, — сообщают очевидцы.

По фотографии, размещенной на канале, видно, что на место прибыли сотрудники скорой помощи и реанимация. О состоянии мотоциклиста пока ничего неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Санкт-Петербурге у СКК сбили мотоциклиста. Пользователи соцсети цинично заявляют, что мотоциклист “открыл сезон” — традиционно считается, что мотоциклисты гибнут на дорогах куда чаще всех остальных участников движения.