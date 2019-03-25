“Открыл сезон”: у СКК сбили мотоциклиста

Молодой человек остался жив и, кажется, даже не виноват в случившемся ДТП.

В Санкт-Петербурге у СКК сбили мотоциклиста, сообщили очевидцы в социальных сетях днем в понедельник 25 марта. По фотографиям, опубликованным в соцсети, видно, на месте уже работают врачи машины “Реанимации”. По предварительной информации, молодой человек остался жив и, кажется, даже не виноват в случившемся ДТП.

Пользователи соцсети цинично заявляют, что мотоциклист “открыл сезон” — традиционно считается, что мотоциклисты гибнут на дорогах куда чаще всех остальных участников движения. Эксперты Северо-западного университета США заявляют, что мотоциклисты погибают в 29 чаще, чем автомобилисты. Подсчитывать статистику смертей мотоциклистов в России не так просто — если на автомобилях ездят круглый год, то мотоциклисты выезжают на дороги, как правило, весной и летом.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на проезжей части наб. реки Фонтанки сидит мужчина.